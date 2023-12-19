Український боксер Василь Ломаченко не виходив на ринг з травня цього року. Тоді боксер поступився за рішенням суддів Девіну Хейні, який захистив звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі.

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Деталі бою Ломаченка

Тепер же Василь оголосив про новий поєдинок. Лома буде битися за вакантний пояс IBF у легкій вазі проти австралійця Джорджа Камбсоса.

Про це повідомив промоутер Василя Боб Арум. Попередньою датою зустрічі є 13 квітня 2024 року, але поки що вона офіційно не оголошена. Ймовірне місце проведення – австралійське місто Перт.

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Зустрінуться жертви Хейні

Пояс IBF став вільним завдяки тому, що Девін Хейні перейшов у напівсередню вагу, де вже встиг здолати Реджиса Прогрейса. Раніше ж пояс належав Камбососу, який програв його у двох боях із Хейні.

Василь та Джордж мали вийти на ринг ще півтора роки тому і мали битись за звання абсолютного чемпіона у легкій вазі. Втім тоді Ломаченко відмовився від такої можливості через війну в Україні.

Досягнення Ломаченка та Камбососа