Український боксер Василь Ломаченко не виходив на ринг з травня цього року. Тоді боксер поступився за рішенням суддів Девіну Хейні, який захистив звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі.
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Деталі бою Ломаченка
Тепер же Василь оголосив про новий поєдинок. Лома буде битися за вакантний пояс IBF у легкій вазі проти австралійця Джорджа Камбсоса.
Про це повідомив промоутер Василя Боб Арум. Попередньою датою зустрічі є 13 квітня 2024 року, але поки що вона офіційно не оголошена. Ймовірне місце проведення – австралійське місто Перт.
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Зустрінуться жертви Хейні
Пояс IBF став вільним завдяки тому, що Девін Хейні перейшов у напівсередню вагу, де вже встиг здолати Реджиса Прогрейса. Раніше ж пояс належав Камбососу, який програв його у двох боях із Хейні.
Василь та Джордж мали вийти на ринг ще півтора роки тому і мали битись за звання абсолютного чемпіона у легкій вазі. Втім тоді Ломаченко відмовився від такої можливості через війну в Україні.
Досягнення Ломаченка та Камбососа
- 35-річний українець провів за свою кар'єру 20 поєдинків на професійному рівні
- із них Василь тріумфував 17 разів (11 – нокаутом), ще тричі програвав
- кривдниками Ломи ставали Орландо Салідо, Теофімо Лопес та Девін Хейні
- 30-річний австралієць у свою чергу виходив на ринг 23 рази, здобувши 21 перемогу (10 – нокаутом)
- програвав Камбосос лише Девіну Хейні – у червні та жовтні 2022 року