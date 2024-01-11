Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум поділився думками про шанси Шакура Стівенсона, Василя Ломаченка та Теофімо Лопеса, які є його клієнтами, перемогти чемпіона світу за версією WBA Regular у легкій вазі Джервонту Девіса.

Читайте також Вороги нищать землю та народ: Ломаченко привітав з Різдвом виступом предстоятеля УПЦ МП Онуфрія

Арум вважає Ломаченка фаворитом у потенційному поєдинку з Джервонтою Девісом

Девіс – відмінний боєць і об'єкт великої уваги. Звичайно, ми б хотіли провести поєдинок Стівенсона, Ломаченка або Лопеса проти нього і подивитися, як добре вони впораються. Я хочу, щоб наші хлопці виграли. Усі троє побили б Джервонту,

– сказав Арум.

Нагадаємо, Девіс останній бій провів у квітні цього року, нокаутувавши Раяна Гарсію. У липні Джервонта вийшов із в’язниці Балтімора, де провів 44 дні через порушення умов свого домашнього арешту.

Важливо. 13 квітня 2024 року Василь Ломаченко має провести бій з колишнім абсолютним чемпіоном світу Джорджем Камбососом. На кону стоятиме вакантний пояс IBF у легкій вазі.