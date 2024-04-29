Переможе найсильніший, – Ломаченко зробив першу заяву в Австралії
Джерело:Fight Hype
У неділю, 12 травня, відбудеться поєдинок між Василем Ломаченко та Джорджем Камбососом. Вони битимуться за вакантний титул IBF у легкій вазі.
Василь Ломаченко прибув до Австралії, де відбудеться його майбутній бій з Джорджем Камбососом. Українець поділився своїми очікуваннями перед подією.
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Ломаченко зробив заяву про майбутній бій
Український боксер зазначив, що хоче відпочити після довгого перельоту і на наступний день вже будувати плани.
Звичайно ж, я в захваті від майбутнього бою. Сподіваюся, що все буде добре, і подивимося, що станеться. У нас залишився всього тиждень тренувань. Тут ми проведемо останній тиждень тренувального табору. Тож ми почнемо завтра,
– розповів Ломаченко.
Також він відповів щодо послання Джорджу Камбососу.
Послання моєму супернику? Ні, я не хочу говорити. Це змагання, і я думаю, що переможе найсильніший. Я дуже ціную підтримку місцевих українців. Побачимося на арені,
– додав українець.
Нагадаємо, що орієнтовний час початку бою – 12 травня о 8:00 за київським часом.