Василь Ломаченко прибув до Австралії, де відбудеться його майбутній бій з Джорджем Камбососом. Українець поділився своїми очікуваннями перед подією.

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Ломаченко зробив заяву про майбутній бій

Український боксер зазначив, що хоче відпочити після довгого перельоту і на наступний день вже будувати плани.

Звичайно ж, я в захваті від майбутнього бою. Сподіваюся, що все буде добре, і подивимося, що станеться. У нас залишився всього тиждень тренувань. Тут ми проведемо останній тиждень тренувального табору. Тож ми почнемо завтра,

– розповів Ломаченко.

Також він відповів щодо послання Джорджу Камбососу.

Послання моєму супернику? Ні, я не хочу говорити. Це змагання, і я думаю, що переможе найсильніший. Я дуже ціную підтримку місцевих українців. Побачимося на арені,

– додав українець.

Важливо! MEGOGO не транслюватиме бій Ломаченко – Камбосос в Україні. Медіасервіс вже не вперше відмовляється від трансляції саме поєдинків Ломаченка.

Нагадаємо, що орієнтовний час початку бою – 12 травня о 8:00 за київським часом.