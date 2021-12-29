Ломаченко із задоволенням проведе бій з Камбососом в Австралії, – Боб Арум
Джерело:iFL TV
Бій проти Джорджа Камбососа може дозволити Василю Ломаченку повернути втрачені титули. Українець готовий боксувати навіть на території суперника.
Арум: Цей бій принесе багато грошей
Глава Top Rank Боб Арум прокоментував можливість проведення бою в Австралії. На його думку, поєдинок саме у цій країні між Василем Ломаченком та австралійцем Джорджем Камбососом принесе велику купу грошей.
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Зараз в Австралії немає локдауну. Там цей поєдинок був би величезним. Якщо ми влаштуємо його в неділю після полудня, це буде суботній прайм-тайм у США. Цей бій принесе багато грошей. Але якщо ми не зможемо приїхати до Австралії через коронавірус, то це приречена витівка,
– заявив Арум.
Глава промоутерської організації додав, що Ломаченко боксувати проти нового абсолютного чемпіона світу у легкій вазі на очах уболівальників суперника. Українець прагне повернути втрачені пояси.
"Василь хоче битися з Камбососом та із задоволенням поб'ється з ним в Австралії. Тож подивимося. Ніхто не впирається, питання лише у тому, який ефект матимуть коронавірусні обмеження", – розповів Боб Арум.
Ломаченко – Камбосос: потенційний бій за титули
- 2021 рік став тріумфальним для українця. Ломаченко з двох перемог повернувся на ринг після гіркої поразки від Теофімо Лопеса, яка спіткала його у 2020-му.
- Однак вже у першому захисті титулів американець провалився. Теофімо віддав пояси Камбососу. Після їх поєдинку Джордж заговорив про двобій з Василем. Австралієць готовий дати українцю шанс, щоб повернути втрачені титули.
- Прихильники нового абсолютного чемпіона теж з нетерпінням чекають на бій проти українця. Свою думку вони показали у голосуванні, яке створив сам Камбосос у твітері.
- Після звитяги Ломаченка над Річардом Коммі австралієць включив Василя у список потенційних суперників.