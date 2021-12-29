Ломаченко із задоволенням проведе бій з Камбососом в Австралії, – Боб Арум

Бій проти Джорджа Камбососа може дозволити Василю Ломаченку повернути втрачені титули. Українець готовий боксувати навіть на території суперника.

Арум: Цей бій принесе багато грошей

Глава Top Rank Боб Арум прокоментував можливість проведення бою в Австралії. На його думку, поєдинок саме у цій країні між Василем Ломаченком та австралійцем Джорджем Камбососом принесе велику купу грошей.

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Зараз в Австралії немає локдауну. Там цей поєдинок був би величезним. Якщо ми влаштуємо його в неділю після полудня, це буде суботній прайм-тайм у США. Цей бій принесе багато грошей. Але якщо ми не зможемо приїхати до Австралії через коронавірус, то це приречена витівка,

– заявив Арум.

Глава промоутерської організації додав, що Ломаченко боксувати проти нового абсолютного чемпіона світу у легкій вазі на очах уболівальників суперника. Українець прагне повернути втрачені пояси.

"Василь хоче битися з Камбососом та із задоволенням поб'ється з ним в Австралії. Тож подивимося. Ніхто не впирається, питання лише у тому, який ефект матимуть коронавірусні обмеження", – розповів Боб Арум.

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