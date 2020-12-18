Колишній чемпіон світу в легкій вазі Василь Ломаченко (14-2, 10 КО) прокоментував поразку від американця Теофімо Лопеса (16-0, 12 КО) в бою за звання абсолютного чемпіона світу.

Ломаченко дав LOMUS official перше велике інтерв'ю після поразки від Лопесу 17 жовтня і з упевненістю заявив, що не програв той поєдинок.

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Не ті ноги в останніх шести раундах? Я вважаю, що якраз таки останні шість раундів були без питань. Якщо ми порівняємо його перші шість раундів, скільки він завдав шкоди мені, і другу половину, ті удари, які завдав я, то я вважаю, що це були різні речі. Це були різні дві половини.

"Після бою я сказав, що не готовий відразу ж давати коментар з цього поєдинку, тому що мені потрібно повернутися додому і спокійно його подивитися, а після цього я зможу прокоментувати. Але я тоді сказав, що мені здається, що я не програв поєдинок. І сьогодні я це говорю: я не програв цей поєдинок", – сказав Василь.

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Боксери провели на ринзі всі 12 раундів, але за рішенням суддівських записок перемогу здобув американець.

Все б нічого, якби оцінки жінки-судді Ледерман значно не відрізнялись від балів інших рефері. Джулі віддала Ломаченку лише один раунд у бою. Після чого українська сторона різко висловилась у її сторону. Менеджер Ломаченка взагалі заявив, що зробить все можливе, щоб вона більше не судила бої за участю його боксерів.

Після поєдинку обидва спортсмени були прооперовані.