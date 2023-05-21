Вирішив не зашкварюватись: Ломаченко вийшов на оголошення результатів бою з прапором України

Друга спроба стати абсолютним чемпіоном світу для Василя Ломаченка теж була невдалою. Хоча українець видав потужний бій проти чинного абсолютного чемпіона Девіна Хейні.

Перед початком бою традиційно були виконані гімни обох країн, а боксери не стали вигадувати яскравих виходів на ринг. Ломаченко вийшов у футболці на релігійну тематику, а Хейні був одягнений у халат із зображенням скелета, інформує 24 Канал.

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Цього разу обійшлось без прапора рідного міста

Боксери видали видовищний 12-раундовий двобій, але не змогли визначити сильнішого. Тому доля чемпіонських поясів у легкій вазі була у руках суддів. Рефері вирішили залишити все на своїх місцях та одноголосно повідомили про перемогу американця – 116:112 та двічі по 115:113.

Лише Хейні та його команда тішились перемозі. глядачі на трибунах були засмучені почутому рішенню, яке Ломаченко зустрів із посмішкою, але іронічною.

Відзначимо, що на оголошення фінальних результатів Василь одразу накинув собі на плечі прапор України. Цього разу після бою ніхто не побачив стяг рідного міста боксера Білгород-Дністровського на спині Василя, як це було після бою з Річардом Коммі.

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Тоді той вчинок Ломаченка різко розкритикував український народ.

А от на рукавичках Ломаченка були зображені якраз два прапори – України та Білгород-Дністровського.

Наголосимо, що на пресконференції після поєдинку менеджер українця Егіс Клімас повідомив, що їх команда подаватиме апеляцію на рішення суддів. Він називає перемогу Хейні "пограбування серед білого дня". Його думку поділяє багато прихильників боксу, які стежили за цим боєм.