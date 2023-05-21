Ні Ломаченко, ні Хейні не потішили своїх прихильників оригінальними виходами на ринг арени "MGM Grand" у Лас-Вегасі. Першим на публіку вийшов український боксер, повідомляє 24 Канал.

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Не зраджує своїм вподобанням

І цього разу Василь довів усім, що є дуже релігійною людиною. Ломаченкоо одягнув футболку, на які були присутні написи: ""ІС ХС та НІКА". Перше – скорочення імені Ісуса Христа, а НІКА означає перемогу та нанесене на хрест проголошує воскресіння Христа та його перемогу над смертю".

Василь Ломаченко на ринзі: дивіться відео

Нагадаємо, у футболках на релігійну тематику Василь приходив і на передматчеві традиційні заходи. По житті Ломаченко неодноразово зашкварювався на цій темі та УПЦ МП. Василя називають "любітєлєм московських попів".

Хейні ж вийшов на ринг у футболці у халаті із зображенням скелета. Боксери провели усі 12 раундів цікавого двобою та вже чекають на рішення суддів.

Чи зможе Ломаченко відібрати у Хейні звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі? Українець зробив усе, що лише міг, але тепер все у руках суддів.



Виходи Ломаченка та Хейні на ринг / Фото ESPNRingside