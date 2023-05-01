"Він залишається українцем": промоутер Усик підтримав Ломаченка перед боєм із Хейні
Джерело:ютуб-канал Bokserorg
Залишилось трохи більш як два тижні до бою Василя Ломаченка проти чинного абсолютного чемпіона світу у легкій вазі Девіна Хейні. Думками перед поєдинком поділився промоутер Олександр Красюк.
Промоутер Олександра Усика став на захист Василя Ломаченка, який продовжує зашкварюватись на темі УПЦ МП та московський попів. Однак такі скандальні пости боксера не надто бере до уваги Олександр Красюк.
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Красюк: Не має значення, що він робить і що він говорить
Промоутер зізнався, що у глибині душі ставиться до Ломаченка, як до свого земляка, який представляє Україну, попри проросійські релігійні погляди Василя.
Серце Красюка у майбутньому протистоянні з Девіном Хейні буде однозначно на стороні Ломаченка. Але промоутер не став робити сміливих прогнозів у бік українця. Красюк не впевнений, чи вистачить сил у Василя, аби побити молодого та вмотивованого суперника.
З мого боку це звучатиме, як велика підтримка, тому що в глибині душі я ставлюся до Ломаченка, як до свого земляка. Не має значення, що він робить і що він говорить. Він залишається українцем. І я йому бажаю перемоги. Але це дуже ризикований поєдинок для нього. Два роки тому я б поставив на Василя із заплющеними очима, але зараз я скажу, що у нього менше шансів. Але він воїн. Він технічний боксер, який може викласти урок Хейні. Можу сказати, що перевага на боці Хейні – він молодший, він вмотивований і він просто більший,
– сказав Красюк.
Відзначимо, що на тлі провокативних постів Ломаченка його сторінка в інстаграмі стала недоступною для жителів України. Її можна побачити тільки через VPN і те не завжди.
Останній шанс Ломаченка стати абсолютним чемпіоном світу
- 20 травня на арені "MGM Grand" у Лас-Вегасі відбудеться двобій за абсолют між Девіном Хейні та Василем Ломаченком.
- Український боксер заявляв, що це його останній шанс стати абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі.
- Ще раніше боксери провели пресконференцію та дуель поглядів, яка минула без скандальної поведінки зі сторони обох бійців.
- Увага була прикута до футболки Ломаченка із зображенням розгніваного Ісуса.
- Хейні ж не потиснув руку Василю, коли прийшов на спілкування з журналістами.
- Top Rank оригінально підійшла до презентації майбутнього протистояння. Компанія оприлюднила постер та офіційне промо бою Ломаченко – Хейні, де зобразила боксерів у вигляді шахових фігур.
- Девін ж тішиться цьому поєдинку, якого чекав ще з 2019-го року.
- Нещодавно стало відомо, що онлайн-сервіс MEGOGO не буде транслювати поєдинок Ломаченка проти Хейні. А більшість українців буде вболівати зі зрозумілих причин у цьому поєдинку за суперника Василя.