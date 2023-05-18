Боксерські асоціації зацікавлені в тому, щоб чемпіони за їх версіями були доволі відомими, адже так їх легше "продати". На бої такого боксера будуть краще продаватися квитки, трансляції його боїв будуть збирати більше глядачів. Відтак ростимуть і прибутки цих боксерських асоціацій.

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У 2019 році WBC (World Boxing Council) вирішила створити ще один чемпіонський статус – "франчайзинговий". Подавали це так, ніби такий чемпіон матиме певні привілеї. І "наділила" таким статусом двох боксерів, які на той час були чемпіонами з версією WBC – Василя Ломаченка та Канело Альвареса.

Але вийшло так, що однієї рукою WBC дала новий чемпіонський статус для Ломаченка, і другою – забрала в нього чемпіонський пояс. І віддала його Девіну Хейні. Буквально. Адже 21-річний американський боксер виглядав значно привабливішим у фінансовому плані для WBC, аніж Ломаченко.

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Перед ти Хейні здобув титул "тимчасового" чемпіона за версією WBC, перемігши росіянина Заура Абдуллаєва. Бій не видався тривалим – вже після 4 раунду команда росіянина відмовилася його продовжувати. Адже в їх боксера було закривавлене обличчя, і провести ще один раунд проти Хейні їм не дозволили.

Відео бою Девіна Хейні проти Заура Абдуллаєва

В статусі "тимчасового" чемпіона Хейні побув місяць – у вересні 2019 року він переміг Абдуллаєва, а вже у жовтні став "повноцінним" чемпіоном після "підвищення" Ломаченка до "франчайзингового" чемпіона. У листопаді того ж року він провів перший чемпіонський захист титулу.

До цього Хейні неодноразово намагався провести бій проти Ломаченка. Але останній відмовляв йому, адже прагнув стати абсолютним чемпіоном світу. Тож для цього йому треба було проводити бої проти інших чемпіонів. Правда Ломаченко на той час, окрім статусу "франчайзингового" чемпіона WBC, був ще й чемпіоном за версіями WBO та WBA. Відтак йому бракувало лише чемпіонського звання за версією IBF. Але не склалося – він програв Теофімо Лопесу та втратив чемпіонські пояси.

А от далі склалася доволі незвична ситуація. Адже звання "франчайзингового" чемпіона WBC не могло переходити до іншого боксера. Адже це не чемпіонський пояс, а статус. Відтак Теофімо Лопес хоч і переміг Ломаченка та називав себе абсолютним чемпіоном світу, таким насправді не був. Адже поясу WBC в нього не було. Ним і далі на той час володів Хейні, який без бою зумів відібрати його в Ломаченка.

Вже згодом Лопес програв три чемпіонські пояси (IBF, WBO та WBA) Джорджу Камбососу. А вже той – Девіну Хейні, який і став абсолютним чемпіоном світу. І саме за цей титул тепер буде битися Василь Ломаченко. Чи вийде в нього з другої спроби стати абсолютним чемпіоном світу – покаже лише бій. Він відбудеться 20 травня (ніч на 21 травня в Україні).