Хочу жорстко його побити та відправити на пенсію, – Хейні намагається залякати Ломаченка

Василь Ломаченко отримає ще один шанс стати абсолютним чемпіон світу у легкій вазі. Напередодні бою його суперник із США Девін Хейні знову висунув звинувачення у бік боксер із України.

Вдруге за цей місяць Девін Хейні негативно висловлюється про Василя Ломаченка. Цього разу абсолютний чемпіон світу заявив, що йому не подобається Ломаченко, поєдинку з ким чекав ще із 2019 року. Розповів він про це у документальному фільмі "Blood, Sweat & Tears: Haney vs Lomachenko", який передує зустрічі.

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Хейні: Мені не подобається Ломаченко

Боксер із США не перестає втілювати у собі впевненість щодо своєї перемоги у бою проти Ломаченка. Хейні заявив, що хоче відправити Василя на пенсію.

Він змусив мене чекати бою з ним чотири роки, відколи мені було 20 років. Тож мені не подобається Ломаченко. Хочу жорстко його побити та відправити на пенсію. Лома ніколи не був андердогом. А цього разу він б'ється з чемпіоном, із хлопцем, який більший, сильніший, швидший і молодший за нього. Усі розклади грають проти нього,

– заявив Хейні.

Раніше американець звинувачував Ломаченка у тому, що той дуже тихо поводиться перед поєдинком. Начебто український боксер не хоче займатись розкруткою двобою та його продажем. Тому така місія впала лише на плечі Хейні.

Бій Ломаченко – Хейні, у якому Девін вдруге спробує захистити звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі, відбудеться 20 травня. Боксери вийдуть на ринг арени "MGM Grand" у Лас-Вегасі.

Зауважимо! Медіасервіс MEGOGO не буде транслювати бій Ломаченко – Хейні.

Нагадаємо, що це чемпіонське звання Хейні відібрав в австралійця Джорджа Камбососа, якого переміг двічі. Тоді на місці Девіна повинен був бути Ломаченко, якби не повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Адже Василь відмовився від бою від тодішнього абсолютного чемпіона з Австралії та вступив до тероборони рідного міста.

Олександр Красюк, промоутер Олександра Усика, не став робити сміливих прогнозів на користь Ломаченка. Майже усі вважають, що Василю буде складно протистояти проти молодшого та потужного суперника.