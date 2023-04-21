Хейні заявив, що Ломаченко проведе "брудний" бій за абсолют
Джерело:Fightnews
Василь Ломаченко та Девін Хейні продовжують підготовку до поєдинку за абсолют у легкій вазі. 20 травня 2023 року боксери з'являться на одному ринзі у Лас-Вегасі.
Бій Ломаченко – Хейні відбудеться на арені "MGM Grand". Чинний абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Девін Хейні прокоментував підготовку свого українського суперника.
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Хейні: Ломаченко хоче зблизитися і зробити бій в клінчі максимально брудним
Американський боксер запевнив, що знає, який стиль боксу буде сповідувати Ломаченко у майбутньому поєдинку. Хейні готується до брудного бою проти Василя.
Девін не приховує радості, що нарешті йому вдасться вийти у ринг проти українця.
Знаю, що він готується до брудного бою. Ломаченко хоче зблизитися і зробити бій в клінчі максимально брудним. Чув, що він задля цього тренується. Ми просто готуємося до того, що він приготує. Ми знаємо, який тип бою він хоче. Я щасливий, що нарешті отримав поєдинок з ним. Приємно, що ситуація змінилася. Тепер я той хлопець, який дає йому шанс. Щасливий, що можу показати себе,
– заявив Хейні.
Раніше Девін пригадував, як у 2019-му пропонував Василю провести поєдинок. Але тоді українець із проросійськими релігійними поглядами відмовився від бою. Тепер боксерів звела сама доля.
Ломаченко – Хейні: головне про бій за абсолют
- 29 березня з'явився офіційний постер бою Ломаченко – Хейні та промо поєдинку. Як вже зазначалось раніше, поєдинок відбудеться 20 травня 2023 року на арені "MGM Grand" у Лас-Вегасі.
- Це буде друга спроба Василя стати абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі. Раніше українець поступився Теофімо Лопесу, який нетривалий час володів цим званням. Сам Василь запевнив, що це його останній шанс стати найкращим.
- Ломаченко та Хейні вже провели пресконференцію та першу дуель поглядів.
- Провокацій у поведінці боксерів не було. Увагу привернула лише футболка Ломаченка із зображенням розгніваного Ісуса.
- Американець не привітався із Василем перед початком пресконференції.
Цікаво, що у тому поєдинку більшість прихильників боксу з України будуть вболівати за суперника Василя. Адже Ломаченко продовжує зашкварюватись на темі московських попів та УПЦ МП.