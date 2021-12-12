Ломаченко двічі просив кут Коммі зупинити бій після глибокого нокдауну

Василь Ломаченко здобув свою 16-ту перемогу на професійному ринзі. Суперником українця був 34-річний Річард Коммі.

Клімас: Ломаченко показав себе у рингу джентльменом

Боксери провели 12-раундовий поєдинок, а перемогу Ломаченко здобув за одноголосним рішенням суддів. Егіс Клімас, менеджер Василя, прокоментував звитягу українського боксера.

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Сьомий раунд міг стати фатальним для Коммі. Українець відправив суперник у глибокий нокдаун. Однак ганець зміг вибратись із нього та вистояти увесь двобій. Відзначимо, що після цього епізоду Ломаченко звернувся до команди суперника із закликом зупинити бій. Але ті проігнорували пораду боксера з України.

Клімас назвав Ломаченка джентльменом, який не став добивати свого суперника.

Це був дуже хороший виступ. Ломаченко показав себе у рингу джентльменом. Василю було шкода цього хлопця, і через це він повівся по-джентльменськи. Якщо ви бачили, Ломаченко двічі просив кут Коммі зупинити поєдинок. Він питав: "Ви припините бій або хочете, щоб я й надалі завдав йому шкоди?",

– сказав менеджер українця.

Егіс не розуміє, чому кутові не зупинили побиття. Менеджер українського боксера здивований міцністю Річарда, якому вдалось вибратись із нокдауну та продовжити протистояння.

Ломаченко побив Коммі