Єлисєєв: Ломаченко зробив багато для України

Український промоутер Владислав Єлисєєв розповів, що Василь Ломаченко ніс службу в Збройних Силах України. Однак він не розуміє неоднозначні пости боксера в мережі.

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Але я дійсно знаю, що він був в лавах ЗСУ. Зараз він вже прилетів до США, але він був в лавах Збройних Сил України, жив в казармах. Я не військова людина та не розбираюсь, хто чим там займається. У нього проукраїнська позиція. Мене заспокоїло, коли він вступив до ЗСУ, але потім були ці два відео з митрополитом. Чесно кажучи, я їх ще не дивився, але, можливо, там є якийсь гіперскритий сенс. Я не знаю, як це пояснити,

– наголосив промоутер.

Єлисєєв наголосив, що Василь зробив багато для України.

"Ломаченко зробив багато для України. Він завжди давав суперникам маленький прапорець в любителях, в професіоналах був з прапором. Це ось останнім часом пішло, що він з прапором міста виходив. Не знаю, як в загальному коментувати. Мені хочеться на нього дивитись, як на інопланетянина. Він поводить себе дуже незвичайно в ринзі, так і поза ним.

Хочу вірити, що він дивиться на все просто через свою призму, але виправдати я не можу. Жодна релігія не приховає всі ті ракети, які щодня летять на територію України", – додав фахівець.

Чому масово критикують Ломаченка

Василь Ломаченко вперше висловився про російську агресію лише на 6-й місяці війни. До цього він зберігав своє мовчання та публікував у мережі неоднозначні дописи.

Нещодавно він попав під шквал критики через інтерв'ю зі скандальним митрополитом Запорізьким та Мелітопольським Лукою, яке той дав 30 березня російській службі ВВС.

Священнослужитель відзначився різкими заявами. Він сказав, що причиною війни став гріх – гріх гордині, гріх влади, і що людство розслабилося і забуло про Бога. Раніше Лука згадував, що останньою краплею, яка спровокувала напад, став парад ЛГБТ у Києві.

Цікаво. Після того, як Ломаченко приїхав до США, інсайдер Майк Коппінджер повідомив, що наступним суперником українця буде Джемейн Ортіс.