З ким зустрінеться Ломаченко

Інсайдер Майк Коппінджер повідомив, що наступним суперником українця буде Джемейн Ортіс. Згідно з джерелами ESPN, боксери домовилися про бій у легкій вазі, який запланований на кінець жовтня.

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Українець претендує на бій з переможцем реваншу між Девіном Хейні та Джорджем Камбососом, який відбудеться 15 жовтня.

Василь міг зустрітися з австралійським боксером цього червня. Однак після початку повномасштабного вторгнення росії він вступив до територіальної оборони Білгород-Дністровського. Згодом відомі спортивні діячі повідомляли, що боксер служить у лавах ЗСУ.

17 серпня стало відомо, що Ломаченко виїхав з України до США.

Я був готовий до цього моменту, і мені потрібен цей шанс. Мені потрібен цей бій. Бій за абсолютне чемпіонство,

– прокоментував Василь свій приїзд до США.

Що відомо про потенційного суперника українця