Елисеев: Ломаченко сделал многое для Украины

Украинский промоутер Владислав Елисеев рассказал, что Василий Ломаченко нес службу в Вооруженных силах Украины. Однако он не понимает неоднозначных постов боксера в сети.

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Но я действительно знаю, что он был в рядах ВСУ. Сейчас он уже прилетел в США, но был в рядах Вооруженных Сил Украины, жил в казармах. Я не военный человек и не разбираюсь, кто чем занимается. У него проукраинская позиция. Меня успокоило, когда он вступил в ВСУ, но потом были эти два видео с митрополитом. Честно говоря, я их еще не смотрел, но, возможно, там есть какой-то гиперскрытый смысл. Я не знаю, как это объяснить,

– подчеркнул промоутер.

Елисеев подчеркнул, что Василий сделал многое для Украины.

"Ломаченко сделал многое для Украины. Он всегда давал соперникам маленький флажок в любителях, в профессионалах был с флагом. Это вот в последнее время пошло, что он с флагом города выходил. Не знаю, как в общем комментировать. Мне хочется на него смотреть, как на инопланетянина, он ведет себя очень необычно в ринге, так и вне его.

Хочу верить, что он смотрит на все прямо через свою призму, но оправдать я не могу. Ни одна религия не скроет все те ракеты, которые ежедневно улетают на территорию Украины", – добавил специалист.

Почему массово критикуют Ломаченко

Василий Ломаченко впервые высказался о российской агрессии только на 6-й месяце войны. До этого он хранил свое молчание и публиковал в сети неоднозначные сообщения.

Недавно он попал под шквал критики из-за интервью со скандальным митрополитом Запорожским и Мелитопольским Лукой, которое дал 30 марта российской службе ВВС.

Священнослужитель отличился резкими заявлениями. Он сказал, что причиной войны стал грех – грех гордыни, грех власти и что человечество расслабилось и забыло о Боге. Ранее Лука вспоминал, что последней каплей, спровоцировавшей нападение, стал парад ЛГБТ в Киеве.

Любопытно. После того, как Ломаченко приехал в США, инсайдер Майк Коппинджер сообщил, что следующим соперником украинца будет Джемейн Ортис.