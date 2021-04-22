Ломаченко був на межі відходу з боксу, – батько Лопеса про поразку українця

Теофімо Лопес-старший, батько і тренер абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Теофімо Лопеса, здивований думкою Василя Ломаченка, що бій з його сином був рівним.
Їм довелося збрехати Ломаченку
Після поєдинку Ломаченко неодноразово заявляв, що заслужив принаймні нічию у бою з Лопесом-молодшим. Батько Лопеса не погоджується.
До речі Багато чому навчився у Ломаченка, так що пішов ти, Вася, але дякую, – Лопес
"Це до біса смішно. Це було одностайне рішення. Мого сина називають абсолютним чемпіоном кожен раз, коли він показується. Це все, що я можу сказати. Ломаченко може робити все, що захоче", – сказав Лопес-старший.
Він також переконує, що цю думку Ломаченку нав'язала його команда, щоб він не завершив кар'єру.
Я чув, що йому багато чого наговорили, тому що він був на межі відходу з боксу. Їм довелося збрехати цьому хлопцю. Ніхто із суддів не вважав цей бій близьким. Пресконференція після поєдинку нагадувала похорон. Туди ніхто не прийшов,
– цитує тренера fightnews.info.
- 33-річний Ломаченко програв Лопесу одноголосним рішенням суддів у жовтні 2020 року (109:119, 111:117, 112:116).
- Зауважимо, що Ломаченко виходив у ринг з травмою плеча, про яку нікому не було відомо. Після поєдинку Ломаченко переніс операцію і тільки у 2021 році відновив тренування.
- За попередньою інформацією, наступний бій Ломаченко відбудеться у червні – липні проти Масайоші Накатані. Натомість Лопес 5 червня проведе поєдинок проти Джорджа Камбососа.