Лижник ОКР зламав п'єдестал на Олімпіаді-2022: курйозне відео

Лижник Олімпійського комітету Росії Олександр Большунов ганебно осоромився на церемонії нагородження призерів Олімпіади-2022. П'єдестал не витримав емоцій спортсмена.

Конфуз із росіянином

6 лютого скарбничка ОКР поповнилась двома нагородами зі скіатлону. Олександр Большунов та Денис Спіцов принесли країні "золото" та "срібло" відповідно, повідомляє 24 канал.

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Новоспечений олімпійський чемпіон надто емоційно відсвяткував свою перемогу на п'єдесталі пошани. Большунов застрибнув на подіум та зламав його.

Через стрибок лижника від каркаса п'єдесталу відламалася пластикова табличка з написом Beijing-2022. Сам винуватець негайно вирішив виправити свою помилку.

Відео курйозу з росіянином

Що відомо про Большунова

Ця золота олімпійська медаль стала першою у кар'єрі Большунова. Олександр став найкращим у скіатлоні у 30-кілометровій лижній гонці.

До Олімпіади-2022 російський лижник здобув три "срібла" та одну "бронзу" на Іграх-2018 у Пхьончхані.

Скандальна витівка Большунова