Ліверпуль домовився з Брайтоном про суму трансферу за півзахисника Мойзеса Кайседо. Про це повідомив журналіст Девід Орнштейн.

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Все вирішувалося на аукціоні

Брайтон у четвер влаштував заочний аукціон за свого 21-річного футболіста. Клуб встановив дедлайн до опівночі. На футболіста претендували: Ліверпуль, Челсі та Баварія. Саме перші й запропонували в результаті найбільшу суму – 110 мільйонів фунтів. Зазначається, шо лондонці давали 100, а мюнхенці – 90 мільйонів.

Таким чином, якщо переходу нічого не завадить, то трансфер за 110 мільйонів фунтів стане найдорожчим за всю історію між клубами АПЛ. Ліверпуль поб'є власний рекорд серед придбань, а Брайтон продемонструє шалений рівень бізнесу. "Чайки" придбали футболіста два роки тому всього за 4,5 мільйони фунтів.

Узгодження особистих умов з Кайседо, медогляд та інші формальності заплановані на 11 серпня. 21-річний футболіст у минулому сезоні забив 1 гол та віддав 1 асист.

Зазначимо. Раніше Ліверпуль підсилився іншим півзахисником Брайтона Алексісом Мак Аллістером, який у складі збірної Аргентини став чемпіоном світу. За нього "червоні" віддали 42 мільйони євро.