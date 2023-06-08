Півзахисник Брайтона Алексіс Мак Аллістер продовжить свою кар'єру в Ліверпулі. Про це повідомила пресслужба Ліверпуля.

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Підсилення проблемного центру поля

Алексіс Мак Аллістер підписав довгострокову угоду, термін якої Ліверпуль не озвучує, проте у ЗМІ повідомляли, що контракт буде розрахований до 2028 року. Також клуби не розкривають деталі угоди, але за попередніми даними, мерсисайдці активували клаусулу у 35 мільйонів фунтів за 24-річного аргентинця.

Відчуття неймовірні, мрія стала реальністю. Радий бути тут та з нетерпінням чекаю початку. Це був фантастичний рік для мене – чемпіонат світу, те, чого ми досягли з Брайтоном, але тепер настав час подумати про Ліверпуль і намагатися щодня бути кращим гравцем і кращою людиною,

– прокоментував свій трансфер футболіст.

Презентація а ргентинця в Ліверпулі: дивіться відео

Зазначимо. У сезоні-2022/2023 саме у центрі поля команда Клоппа мала великі проблеми, то ж підписання аргентинця зніме великий тягар відповідальності із вікових і досить повільних центральних півзахисників мерсисайдського клубу.

Мак Аллістер в Брайтоні