Ливерпуль договорился с Брайтоном о сумме трансфера за полузащитника Мойзеса Кайседо. Об этом сообщил журналист Дэвид Орнштейн.

Читайте также Очередная потеря Шахтера: экслидер "горняков" стал игроком турецкого гранда

Все решалось на аукционе

Брайтон в четверг устроил заочный аукцион за своего 21-летнего футболиста. Клуб установил дедлайн до полуночи. На футболиста претендовали Ливерпуль, Челси и Бавария. Именно первые и предложили в результате наибольшую сумму – 110 миллионов фунтов. Отмечается, что лондонцы давали 100, а мюнхенцы – 90 миллионов.

Таким образом, если переходу ничего не помешает, то трансфер за 110 миллионов фунтов станет самым дорогим за всю историю между клубами АПЛ. Ливерпуль побьет собственный рекорд среди приобретений, а Брайтон продемонстрирует безумный уровень бизнеса. "Чайки" приобрели футболиста два года назад всего за 4,5 миллиона фунтов.

Согласование личных условий с Кайседо, медосмотр и другие формальности запланированы на 11 августа. 21-летний футболист в прошлом сезоне забил 1 гол и отдал 1 ассист.

Отметим. Раньше Ливерпуль усилился другим полузащитником Брайтона Алексисом Мак Аллистером, который в составе сборной Аргентины стал чемпионом мира. За него "красные" отдали 42 миллиона евро.