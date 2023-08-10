23-річний Тете був одним з головних активів донецького Шахтаря. Проте через повномасштабну військову агресію Росії бразилець залишив чемпіона України на правах вільного агента.

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Тете залишив Шахтар ні з чим

Вінгер скористався правилом ФІФА та розірвав контракт з Шахтарем. У новому сезоні Тете захищатиме кольори турецького Галатасарая. Бразилець підписав угоду терміном на 4 роки з можливістю пролонгації на один рік.

У складі турецького чемпіона Тете зароблятиме 2,8 мільйона євро на рік. Крім того, футболіст отримає бонус в розмірі 3,1 мільйона євро.

Нагадаємо, що донецький Шахтар підписав Тете у 2019 році. Тоді боси "гірників" заплатили за талановитого вінгера 15 мільйонів євро. У складі Шахтаря Тете зіграв 108 матчів, у яких забив 31 гол та віддав 15 асистів.

Навесні 2022 року Тете залишив Шахтар, скориставшись дозволом ФІФА. Бразилець на правах безкоштовної оренди захищав кольори Ліона та Лестера.

Зазначимо, що трансферна вартість Тете становить 25 мільйонів євро.