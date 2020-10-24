У суботу, 24 жовтня, у матчі між "Вест Хемом" та "Манчестер Сіті" відбулося українське дербі. Один проти одного зіграли "молотобоєць" Андрій Ярмоленко та "містянин" Олександр Зінченко.

Вест Хем – Манчестер Сіті 1:1

Голи: Антоніо, 18 – Фоден, 51

Правда обоє українців цей матч розпочали на лаві запасних. І на поле вийшли вже тоді, коли всі голи в матчі було забито.

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Відкрити рахунок у цій грі вдалося господарям. На 18-й хвилині Цоуфал навісив з флангу на Антоніо, і нападник "Вест Хема" пробив у падінні через себе. Його в цей час оберігав коштовний новачок "МанСіті" Діас, але нічого вдіяти проти суперника він не зумів.

Зрівняти рахунок у матчі "Манчестер Сіті" вдалося вже по перерві. Зробив це Фоден, який вийшов на заміну. При цьому півзахисник замінив Агуеро і провів цей матч на позиції нападника. Канселу прорвався по флангу та прострелив. Фоден першим дотиком прийняв м'яч (хоча і зробив це доволі незграбно), а вже другим – завдав удар з розвороту точно в кут воріт.

Одразу після цього на поле вийшов Ярмоленко. Але чимось допомогти своїй команді попереду він не зумів.

На останні 12 хвилин матчу на лівий фланг захисту "МанСіті" вийшов Зінченко. Він якраз грав проти Ярмоленка. Але нічим особливим у цьому матчі йому відзначитися не вдалося. Для Зінченка цей був перший офіційний матч за "містян" в цьому сезоні.

Матч так і закінчився внічию 1:1.