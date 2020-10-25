"Ліверпуль" зумів здобути першу перемогу в трьох матчах АПЛ сезону-2020/2021. "Мерсисайдці" не без проблем перемогли скромний "Шеффілд Юнайтед".

Ліверпуль – Шеффілд Юнайтед 2:1

Голи: Фірміно, 41, Жота, 64 – Берге, 13 (п)

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Уже на старті матчу господарі могли відкривати рахунок, пише 24 канал. Робертсон вертикальною передачею знайшов Мане, на якого вибіг голкіпер. Мане прострілив у бік порожніх воріт, але Салах не встиг на пас партнера.

Відповідь гостей була результативна. Фабінью у штрафному збив Макберні – пенальті. Удар з позначки чітко виконав Берге.

"Ліверпуль" зрівняв рахунок наприкінці тайму. Мане після подачі з правого флангу пробив головою. Ремсдейл парирував удар сенегальця, але нічим не зміг зарадити, коли м'яч у порожні ворота переправив Фірміно.

По перерві перемогу "Ліверпулю" приніс новачок Жота. Португалець замкнув навіс Мане з лівого флангу точним ударом головою.

Ліверпуль – Шеффілд Юнайтед відеоогляд