"Ліверпуль" врятувався від чергової невдачі та вирвав перемогу в "Шеффілд Юнайтед": відео
"Ліверпуль" зумів здобути першу перемогу в трьох матчах АПЛ сезону-2020/2021. "Мерсисайдці" не без проблем перемогли скромний "Шеффілд Юнайтед".
Ліверпуль – Шеффілд Юнайтед 2:1
Голи: Фірміно, 41, Жота, 64 – Берге, 13 (п)
Дивіться також: "Манчестер Юнайтед" і "Челсі" не змогли визначити сильнішого на "Олд Траффорд"
Уже на старті матчу господарі могли відкривати рахунок, пише 24 канал. Робертсон вертикальною передачею знайшов Мане, на якого вибіг голкіпер. Мане прострілив у бік порожніх воріт, але Салах не встиг на пас партнера.
Відповідь гостей була результативна. Фабінью у штрафному збив Макберні – пенальті. Удар з позначки чітко виконав Берге.
"Ліверпуль" зрівняв рахунок наприкінці тайму. Мане після подачі з правого флангу пробив головою. Ремсдейл парирував удар сенегальця, але нічим не зміг зарадити, коли м'яч у порожні ворота переправив Фірміно.
По перерві перемогу "Ліверпулю" приніс новачок Жота. Португалець замкнув навіс Мане з лівого флангу точним ударом головою.