Лунін знову на лаві запасних: стартові склади на матч Ліверпуль – Реал в Лізі чемпіонів

Фіналісти Ліги чемпіонів визначились з основою на очну зустріч в 1/8 фіналу ЛЧ. Через травми участі у поєдинку не візьмуть Менді, Чуамені, Кроос, Луїс Діас та Тьяго Алькантара.

Вже в 1/8 фіналу зустрічаються між собою фіналісти минулого розіграшу турніру. У першій дуелі Ліверпуль приймає мадридський Реал на "Енфілді", пише 24 канал.

Слідкуйте з нами Ліверпуль – Реал: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Напередодні матчу Юрген Клопп та Карло Анчелотті назвали стартові склади на поєдинок. Українець Андрій Лунін опинився на лаві запасних, адже основний кіпер мадридців Тібо Куртуа залікував травму.

: Аліссон – Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон – Фабіньо, Хендерсон, Байчетіч – Гакпо, Нуньєс, Салах.: Куртуа – Карвахаль, Мілітао, Рюдігер, Алаба – Камавінга, Модрич, Вальверде – Родріго Гоес, Бензема, Вінісіус.

Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом. Пряма трансляція матчу Ліверпуль – Реал відбудеться на онлайн-сервісі Megogo.

До теми Хто з фіналістів ЛЧ-2022 опиниться за бортом турніру: прогноз на матч Ліверпуль – Реал

Нагадаємо, що у травні минулого року ці команди зійшлись між собою у фіналі Ліги чемпіонів в Парижі. Тоді мадридці здобули мінімальну перемогу завдяки голу Вінісіуса на початку другого тайму.

У цьому сезоні Реал виграв групу з Лейпцигом, Шахтарем та Селтіком, здобувши чотири перемоги. У той же час Ліверпуль залишив позаду себе Аякс та Рейнджерс, а ось обійти Наполі підопічним Клоппа не вдалось через особисті зустрічі – 1:4 в Неаполі та 2:0 на "Енфілді".