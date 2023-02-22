Английский клуб классно начал поединок с двух голов в ворота Тибо Куртуа. Не обошлось без ошибки бельгийского голкипера во втором взятии ворот. Но дальше забивали только футболисты Реала. Дубли Винисиуса Жуниора, Карима Бензема и гол Милитао принесли победу Реалу – 2:5.

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Клопп: На старте второго тайма Ливерпуль пропустил ужасный гол, сменивший игру

Мадридский клуб перед ответным матчем уже одной ногой вступил в четвертьфинал. Ливерпулю будет очень сложно в столице Испании.

После поединка главный тренер "мерсисайдцев" Юрген Клопп прокомментировал поражение своей команды и отметил ошибки во время пропущенных голов.

"Мы не доиграли в каждом из 5-ти пропущенных мячей, это очевидно. Надо защищаться гораздо лучше. Никто не накрыл Винисиуса, когда он забивал первый гол. Это удивительно, ведь у него фантастический удар. В перерыве был разговор, но на перемене был разговор. старте второго тайма Ливерпуль пропустил ужасный гол, изменивший игру", – сказал Клопп.

После этого последовала идеальная игра для Реала. Соперник доминировал, а нам не удалось забить третий гол. Реал всегда наказывает за ошибки, эта команда не прощает огрехов. Ливерпуль действовал так же, как и в других матчах, но Реал – одна из лучших команд мира. Слава Богу, что мы не играем с ним каждую неделю,

– признался немецкий наставник.

Тренер английскому клубу не очень верит в успех его команды в ответном матче, ведь забить хотя бы три гола в ворота Реала в Мадриде, при этом не допустив, будет почти нереально. Однако подопечные Клоппа отправятся в Испанию с задачей победить. Команда будет рисковать, чем могут воспользоваться "сливочные".

"Я вижу, что люди думают, что такой итог может навредить нам, но это лишь результат одного матча. Мы должны сделать выводы из этой неудачи. Ливерпуль хорошо вошел в игру, продемонстрировал свою лучшую версию в сезоне. Теперь мы хотим сделать это еще раз". Мы не можем позволить, чтобы это повлияло на оставшийся сезон", – рассказал Клопп.

"Третий гол Реала стал ключевым"

По мнению немецкого специалиста, третий гол Реала на старте второго тайма от Милитао стал ключевым.

"Третий гол Реала стал ключевым. Этот момент все изменил. Когда счет стал 2:2, это не сильно повлияло на ход игры, но третий гол... Первым таймом был отличный от обеих команд, но никому не хочется пропускать голы. Болельщики были счастливы, но во втором тайме все стало гораздо сложнее", – ответил Клопп.

Ливерпуль продолжает находиться в кризисном состоянии. В АПЛ "мерсисайдцы" идут только на 8-м месте, имея после 24 туров 35 баллов.

В текущем сезоне команду Клоппа просто не узнать. С каждым провальным матчем тренерское кресло под Юргеном шатается все больше.

К слову, ответный матч в Лиге чемпионов против Реала состоится 15 марта. Перед этим Ливерпуль ждут четыре поединка АПЛ – против Кристал Пелес, Вулверхэмптона, МЮ и Борнмута.