Ляпи голкіперів, гол п'яткою та камбек: хто став найкращим у вогняному матчі Ліверпуль – Реал

Перша зустріч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між Ліверпулем та Реалом закінчилась космічним рахунком 2:5. Якщо першій 15 хвилин були за англійцями, то далі на полі була лише одна команда – Реал.

Стартові 15 хвилин були найгіршими в існуванні мадридського клубу. Спершу Нуньєс красиво п'яткою познущався з Куртуа, але вже через декілька хвилин сам Тібо допоміг Ліверпулю подвоїти перевагу. Бельгієць грубо помилився біля власних воріт, що привело до гола Салаха. Рахунок став вже 2:0 на користь "мерсисайдців".

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Знищення по-мадридськи

Цей провальний старт та два пропущені голи розбудили Реал, який на 21-й хвилині завдяки зусиллям Вінісіуса відквитали один м'яч 1:2. Іспанські уболівальники побачили промінчик надії у грі "вершкових". Однак ще до перерви Жуніор зрівняв рахунок 2:2. Не обійшлось без грубої помилки Аліссона. Переваги команди Клоппа, як і не було.

У другому таймі "Королівський клуб" одразу кинувся штурмувати ворота. Вже на другій хвилині другої 45-хвилинки Реал розіграв штрафний, як по нотах. Модрич подав зі штрафного, а Мілітао прибіг на передачу з дальньої стійки та відправив м'яч у сітку воріт Ліверпуля.

У період між 55-ю та 67-ю хвилин Бензема оформив дубль у воротах господарів та поставив крапку у матчі – 2:5, вольова перемога Реала на виїзді у першому матчі. Підопічні Анчелотті вже однією ногою у чвертьфіналі Ліги чемпіонів.

Найкращим футболістом матчу за версією WhoScored визнали Вінісіуса. Жуніор отримав оцінку 9.5. Недаремно, адже Віні не лише забив два голи у ворота Ліверпуля, а й класно відпрацьовував на захист.

Поза 9 балів отримав й автор другого дубля Бензема – 9.1.

А от найкращим у складі Ліверпуля став Салах, який скористався помилкою Куртуа, забивши другий та останній гол Ліверпуля у матчі – 8.2.

Щодо голкіперів-невдах, то гра Аліссона оцінена у мізерні 4.3 бали, а Куртуа трішки вищим балом – 5.1. Але все одно дуже слабко, як для найкращого воротаря світу.



Ліверпуль – Реал: оцінки гравців / Скриншот із WhoScored

Матч-відповідь 1/8 фіналу ЛЧ Реал – Ліверпуль відбудеться 15 березня у Мадриді. Шансів у підопічних Клоппа вже майже немає.