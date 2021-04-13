Англійський Ліверпуль 14 квітня прийме мадридський Реал у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Переглянути поєдинок можна в Україні онлайн та по телебаченню.

Ліверпуль – Реал: де дивитися онлайн матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Поєдинок Ліверпуль – Реал відбудеться на стадіоні "Енфілд". Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.

До теми Гучний камбек чи безславна поразка: прогноз на матч Ліверпуль – Реал в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

По телебаченню матч Ліги чемпіонів покаже телеканал "Футбол 2". Початок трансляції о 21:50.

Поєдинку на каналі "Футбол 2" передуватиме програма "Ніч Ліги чемпіонів", де експерти та запрошені гості обговорюватимуть цей матч.

Онлайн матч Ліверпуль – Реал можна переглянути на платформі Oll.tv. Але доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації.

На сайті каналу "Футбол" можна оформити разову підписку на 24 години за 62 гривні. Доступ до трансляцій матчу на один місяць обійдеться від 109 гривень на місяць (в залежності від наповненості пакета).

Також матч Ліверпуль – Реал можна дивитися онлайн і на сервісі Megogo. Для цього необхідно матиму підписку "Максимальна", вартість якої складає 197 гривень на місяць.

Реал виграв у першому поєдинку в Мадриді з рахунком 3:1. У матчі-відповіді Ліверпулю потрібно забивати мінімум двічі, щоб не вилетіти з турніру.