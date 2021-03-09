Чи встоїть Ліверпуль проти РБ Лейпциг: прогноз на матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Джерело:24 канал
Англійський Ліверпуль та німецький РБ Лейпциг 10 березня зустрінуться у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Після поразки у першій грі німецький клуб спробує здійснити камбек у протистоянні з англійцями.
Перший матч між Ліверпулем та Лейпцигом відбувся 16 лютого. Поєдинок у Будапешті (Угорщина) завершився перемогою "мерсисайдців" з рахунком 2:0. "Бики" допустили дві результативні помилки, якими Ліверпуль і скористався.
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Матч-відповідь також відбудеться у Будапешті. Команди не можуть зіграти в рідних країнах через карантинні обмеження.
Після очного матчу команди провели по чотири поєдинки на внутрішній арені. Якщо "бики" виграли всі матчі, то Ліверпуль тільки один. Підопічні Юргена Клоппа зазнали трьох поразок.
Загалом у чемпіонаті Англії Ліверпуль має жахливу статистику домашніх матчів. "Червоні" зазнали 6 поспіль поразок. Відтак, Лейпциг, який переживає піднесення, цілком може розраховувати на камбек з Ліверпулем.
Все ж букмекери вважають, що Ліверпуль фаворит гри. Перемогу команди Юргена Клоппа в основний час оцінюють коефіцієнтом 2,41. На звитягу підопічних Юліана Нагельсманна за підсумками 90 хвилин у компанії Favbet пропонують коефіцієнт 3,05. Нічия в основний час матчу – коефіцієнт 3,70.
Також фахівці оцінили шанси команди вийти до чвертьфіналу. На прохід Ліверпуля коефіцієнт 1,15, хоча перед першим матчем був 1,40. Удвічі гірші шанси стали у "биків". Якщо до поразки на їх вихід давали коефіцієнт 3,15, то зараз вже 7,20.
Обидві команди сповідують атакувальний футбол. Однак перша гра засвідчила, що Клопп та Нагельсманн прагнуть грати у Лізі чемпіонів в обережний футбол. На двох команди забили всього 2 голи, тому навряд чи слід очікувати зливи м'ячі у матчі-відповіді. Коефіцієнт 2,16 на тотал менше 2.5.Поєдинок Ліверпуль – РБ Лейпциг розпочнеться о 22:00.