Важке випробування для Мудрика: Ліверпуль зійдеться з Челсі у фіналі Кубка англійської ліги

Команда Юргена Клоппа мала без проблем впоратись із Фулхемом, але під завісу гри створила собі проблем. У фіналі мерсисайдці зіграють із іншим лондонським клубом.

Фулхем – Ліверпуль 1:1

Голи: Діоп, 77 – Діас, 11.

В Англії визначились фіналісти Кубка ліги сезону 2023-2024. Першою командою став лондонський Челсі, який попри поразку у перші грі проти Мідлсбро виніс суперника вдома (6:1), пише 24 канал.

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Кадрові негаразди ЛІверпуля

Суперником команди Михайла Мудрика мав стати Ліверпуль або Фулхем. У першій грі на "Енфілді" господарі здобули вольову перемогу (2:1), тому доля путівки у фінал була відкрита.

Мерсисайдці зіткнулись із кадровими проблемами. Клопп не міг розраховувати на травмованих Александера-Арнольда, Матіпа, Собослаї, Цимікас та Салах. З іншого боку відновився від пошкодження Робертсон, який почав гру з лави запасних.

Підопічним Марку Сілви треба було хоча б мінімально перемогти, щоб перевести дуель в екстратайми. Проте клас Ліверпуля не дозволив "коттеджерам" захопити бодай якусь ініціативу.

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Мерсисайдці контролювали гру

А ранній гол поставив лондонців у вкрай скрутне становище. Його забив Луїс Діас, який прийняв закидання від Кванси, наблизився до воріт Лено та пробив кіпера.

В подальшому Ліверпуль міг кілька разів збільшувати рахунок, але Нуньєсу, Елліотту та Гакпо відверто не щастило. Фулхем довго не зміг створити серйозної загрози воротам Келлехера, але під завісу зустрічі зміг забити таки.

Фулхем пізно прокинувся

Вілсон пройшов по флангу та прострілив у центр. Там захисники гостей впустили Діопа, який добив м'яч у ворота. Гол оживив лондонців, яким не вистачало одного м'яча до екстратаймів. Проте Ліверпуль зміг відбитися.

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Таким чином, "червоні" виходять у свій 14-ий фінал Кубка ліги в історії, де поборються за трофей із Челсі. Мерсисайдці є найтитулованішою командою цього турніру (9 титулів), тоді як у лондонців їх 5. Фінал на стадіоні "Вемблі" відбудеться 25 лютого.