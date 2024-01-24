Фулхэм – Ливерпуль 1:1

Голы: Диоп, 77 – Диас, 11.

В Англии определились финалисты Кубка лиги сезона 2023-2024. Первой командой стал лондонский Челси, который, несмотря на поражение в первой игре против Мидлсбро, вынес соперника дома (6:1), пишет 24 канал.

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Кадровые проблемы Ливерпуля

Соперником команды Михаила Мудрика должен стать Ливерпуль или Фулхэм. В первой игре на "Энфилде" хозяева одержали волевую победу (2:1), поэтому судьба путевки в финал была открыта.

Мерсисайдцы столкнулись с кадровыми проблемами. Клопп не мог рассчитывать на травмированных Александер-Арнольд, Матипа, Собослаи, Цимикас и Салах. С другой стороны, восстановился от повреждения Робертсон, начавший игру со скамейки запасных.

Подопечным Марку Силвы нужно было хотя бы минимально победить, чтобы перевести дуэль в экстратаймы. Однако класс Ливерпуля не позволил "коттеджерам" захватить хоть какую-нибудь инициативу.

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Мерсисайдцы контролировали игру

А ранний гол поставил лондонцев в крайне затруднительное положение. Его убил Луис Диас, принявший заброс от Квансы, приблизился к воротам Лено и пробил кипера.

В дальнейшем Ливерпуль мог несколько раз увеличивать счет, но Нуньес, Эллиотт и Гакпо откровенно не везло. Фулхэм долго не смог создать серьезную угрозу воротам Келлехера, но под занавес встречи смог забить таки.

Фулхэм поздно проснулся

Уилсон прошел по флангу и прострелил в центр. Там защитники гостей впустили Диопа, добившего мяч в ворота. Гол оживил лондонцев, которым не хватало одного мяча до экстратаймов. Однако Ливерпуль смог отразиться.

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Таким образом, "красные" выходят в свой 14-й финал Кубка лиги в истории, где сразятся за трофей с Челси. Мерсисайдцы являются самой титулованной командой этого турнира (9 титулов), тогда как у лондонцев их 5. Финал на стадионе "Уэмбли" состоится 25 февраля.