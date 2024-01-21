Борнмут – Ліверпуль 0:4

Голи: Нуньєс, 49, 90+3, Жота, 70, 79

У матчі 21-го туру чемпіонату Англії Ліверпуль завітав до Борнмута. Команда Іллі Забарного розраховувала заробити очки в битві з лідером, пише 24 Канал.

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Ліверпуль мчить до чемпіонства

У першому таймі глядачі не побачили забитих голів. Господарі "сушили" гру, намагаючись надійно та просто зіграти в захисті.

Проте друга половина гри розставила все на свої місця. Спочатку форвард Ліверпуля Дарвін Нуньєс відкрив рахунок у матчі, скориставшись точним пасом Діогу Жота.

Потім за справу взявся сам португалець. На 70-й хвилині Жота потужним ударом подвоїв перевагу "мерсисайдців". А за дев'ять хвилин 27-річний форвард оформив дубль.

Фінальну крапку у компенсований час поставив той таки Нуньєс, відгукнувшись на поперечний пас Джо Гомеса.

Ілля Забарний відіграв повний матч за "вишень". Українець отримав за поєдинок одні з найгірших оцінок. Статистичні портали WhoScored і SofaScore поставили 5,7 та 6,2 бала відповідно.

Ліверпуль набрав 48 очок та впевнено лідирує в чемпіонаті АПЛ, на 5 балів випереджаючи Манчестер Сіті, Арсенал та Астон Віллу. Проте "містяни" мають ще гру в запасі.

Борнмут Забарного залишився на 12-й сходинці. У "вишень" – 25 залікових пунктів.

Відеоогляд матчу Борнмут – Ліверпуль