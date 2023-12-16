У неділю, 17 грудня, в АПЛ пройде центральний матч 17 туру сезону 2023-2024. На стадіоні "Енфілд" зустрінуться дві найтитулованіші команди країни – Ліверпуль та Манчестер Юнайтед, пише 24 канал. Початок – о 18:30 за київським часом.

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Лідер проти кризового Юнайтед

Мерсисайдці є чинними лідерами АПЛ, випереджаючи Арсенал на одне очко. Команда Юргена Клоппа програла лише одного разу, а також на пару з "канонірами" має найкращий захист в лізі (15 пропущених голів).

При цьому команда впевнено вийшла напряму в 1/8 фіналу Ліги Європи навіть попри дві поразки в групі. У цьому турнірі Клопп переважно застосовує ротацію.

Що ж стосується Юнайтед, то команду відверто хитає цього сезону. В чемпіонаті МЮ наче відмовляється грати внічию, у команди 9 перемог та 7 поразок. Через такі "американські гірки" манкуніанці йдуть лише сьомими.

Перемога в дербі дозволить Манчестеру обійти Ньюкасл. А ось в Лізі чемпіонів підопічні тен Хага відверто зганьбились. "Червоні дияволи" взяли лише 4 очки у групі з Баварією, Копенгагеном та Галатасараєм та посіли останнє місце в групі, завершивши євросезон.

Цікавий факт. Манчестер Юнайтед та Ліверпуль виграли найбільше трофеїв на внутрішній арені – 59 у МЮ та 53 у мерсисайдців. У чемпіонаті ж перевага "червоних дияволів" мінімальна – 20 проти 19-ти у Ліверпуля.

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Тому недивно, що букмекери вважають фаворитом саме Ліверпуль. Коефіцієнт на успіх мерсисайдців становить лише 1,37, тоді як на МЮ – аж 8,80. На нічию можна поставити за 6,10.

При цьому експерти впевнені у великій кількості голів. На "тотал більше 2,5" виставлений коефіцієнт всього 1,36, а на ТБ 3,5 – 1,94. Якщо ж ви вважаєте, що у грі буде менше трьох голів, то на це можна поставити аж за 3,16.

Головні фаворити на забитий м'яч:

Мохамед Салах (Ліверпуль) – 1,70

Дарвін Нуньєс (Ліверпуль) – 1,75

Луїс Діас (Ліверпуль) – 2,50

Домінік Собослаї (Ліверпуль) – 2,80

Расмус Гойлунд (Манчестер Юнайтед) – 3,50

Алехандро Гарначо (Манчестер Юнайтед) – 5,40

Ентоні (Манчестер Юнайтед) – 5,50

Ватару Ендо (Ліверпуль) – 6,50

Скотт Мактоміней (Манчестер Юнайтед) – 6,50

Мейсон Маунт (Манчестер Юнайтед) – 6,50

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Історія зустрічей

Ліверпуль та Манчестер Юнайтед награли 213 очних матчів. Перевага на боці манкуніанців – 84 перемоги при 58 нічиїх та 71 тріумфі мерсисайдців.

Втім в останніх дербі "червоні" показують кращі результати. Ліверпуль виграв 4 з 5-ти очних дуелей, а у минулому сезоні розтрощив суперника вдома з рахунком 7:0.