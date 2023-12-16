Манчестер Сіті – Крістал Пелас 2:2

Голи: Гріліш, 24, Льюїс, 54 – Матета, 76, Олісе, 90+5 (пен)

В Англії продовжується 17 тур АПЛ сезону 2023-2024. У суботу свою гру провів чинний чемпіон Манчестер Сіті, в гості до якого завітав середняк Крістал Пелас, пише 24 канал.

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Команда Пепа Гвардіоли лише минулого туру перервала невтішну серію в АПЛ, не вигравши до цього у чотирьох матчах поспіль. У грі з лондонцями не зміг взяти участь головний голеадор команди Ерлінг Голанд.

Проте і без нього манкуніанці мали впоратись із підопічними Роя Ходжсона. Менш ніж за годину господарі забили два голи. У першому таймі Фоден вивів Гріліша на ударну позицію і той забив у третьому для себе матчі АПЛ поспіль.

А на початку другого тайму непогану комбінацію Сіті завершив Льюїс. Матч йшов до логічної перемоги манкуніанців, але Пелас зміг перевернути матч. На 76 хвилині команда Гвардіоли пропустила контратаку, яку точним ударом завершив Матета.

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У компенсований же час грубої помилки припустився Фоден, який не встиг на м'яч у власному майданчику та з усієї сили ногою врізав супернику. Пенальті реалізував Олісе, вирвавши для Крістал Пелас нічию.

Для МанСіті це був останній матч в АПЛ аж до 27 грудня. Наступного тижня клуб вирушить в Саудівську Аравію на Клубний чемпіонат світу. 19 грудня манкуніанці зіграють у півфіналі проти японського Урава Ред Даймондз.

Відеоогляд матчу Манчестер Сіті – Крістал Пелас:

Турнірне становище в АПЛ