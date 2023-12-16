В воскресенье, 17 декабря, в АПЛ пройдет центральный матч 17-го тура сезона 2023-2024. На стадионе "Энфилд" встретятся две самые титулованные команды страны - Ливерпуль и Манчестер Юнайтед, пишет 24 канал. Начало – в 18:30 по киевскому времени.

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Лидер против кризисного Юнайтед

Мерсисайдцы являются действующими лидерами АПЛ, опережая Арсенал на одно очко. Команда Юргена Клоппа проиграла лишь однажды, а также на пару с "канонирами" имеет лучшую защиту в лиге (15 пропущенных голов).

При этом команда уверенно вышла напрямую в 1/8 финала Лиги Европы даже несмотря на два поражения в группе. В этом турнире Клопп преимущественно использует ротацию.

Что касается Юнайтед, то команду откровенно качает в этом сезоне. В чемпионате МЮ как отказывается играть вничью, у команды 9 побед и 7 поражений. Через такие "американские горки" манкунианцы уходят только седьмыми.

Победа в дерби позволит Манчестеру обойти Ньюкасл. А вот в Лиге чемпионов подопечные тен Хага откровенно опозорились. "Красные дьяволы" взяли всего 4 очка в группе с Баварией, Копенгагеном и Галатасараем и заняли последнее место в группе, завершив евросезон.

Интересный факт. Манчестер Юнайтед и Ливерпуль выиграли больше всего трофеев на внутренней арене – 59 у МЮ и 53 у мерсисайдцев. В чемпионате же преимущество "красных дьяволов" минимальное – 20 против 19 у Ливерпуля.

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Потому неудивительно, что букмекеры считают фаворитом именно Ливерпуль. Коэффициент на успех мерсисайдцев составляет всего 1,37, тогда как на МЮ – 8,80. На ничью можно поставить по 6,10.

При этом эксперты уверены в большом количестве председателей. На "тотал больше 2,5" выставлен коэффициент всего 1,36, а на ТВ 3,5 – 1,94. Если же вы считаете, что в игре будет меньше трех голов, то на это можно поставить за 3,16.

Главные фавориты на забитый мяч:

Мохаммед Салах (Ливерпуль) – 1,70

Дарвин Нуньес (Ливерпуль) – 1,75

Луис Диас (Ливерпуль) – 2,50

Доминик Собослаи (Ливерпуль) – 2,80

Расмус Гойлунд (Манчестер Юнайтед) – 3,50

Алехандро Гарначо (Манчестер Юнайтед) – 5,40

Энтони (Манчестер Юнайтед) – 5,50

Ватару Эндо (Ливерпуль) – 6,50

Скотт Мактоминей (Манчестер Юнайтед) – 6,50

Мейсон Маунт (Манчестер Юнайтед) – 6,50

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История встреч

Ливерпуль и Манчестер Юнайтед наиграли 213 очных матчей. Преимущество на стороне манкунианцев – 84 победы при 58 ничьих и 71 триумфе мерсисайдцев.

Впрочем, в последних дерби "красные" показывают лучшие результаты. Ливерпуль выиграл 4 из 5-ти очных дуэлей, а в прошлом сезоне разбил соперника дома со счетом 7:0.