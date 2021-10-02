Ліверпуль – Манчестер Сіті: де дивитися онлайн матч АПЛ
2 жовтня 2021 , 22:50Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Центральна зустріч 7-го туру АПЛ між Ліверпулем і Манчестер Сіті відбудеться 3 жовтня. В Україні цей матч можна переглянути по телебаченню, а також онлайн.
Гра між Ліверпулем та Манчестер Сіті на стадіоні "Енфілд" розпочнеться о 18:30 в неділю, 3 жовтня.
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Ліверпуль – Манчестер Сіті: де дивитися
Цей матч в Україні покаже канал Setanta Sports. Саме ця платформа володіє правами на показ матчів АПЛ, і нещодавно договір було продовжено до сезону 2024/25.
Канал Setanta Sports доступний в пакетах деяких операторів кабельного телебачення.
Дивитися онлайн матч Ліверпуль – Манчестер Сіті можна на платформах:
- Setanta Sports
- Megogo
- Oll.tv
- sweet.tv