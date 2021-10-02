Гра між Ліверпулем та Манчестер Сіті на стадіоні "Енфілд" розпочнеться о 18:30 в неділю, 3 жовтня.

До теми Футболіст Динамо потрапив під приціл селекціонерів Манчестер Сіті

Ліверпуль – Манчестер Сіті: де дивитися

Цей матч в Україні покаже канал Setanta Sports. Саме ця платформа володіє правами на показ матчів АПЛ, і нещодавно договір було продовжено до сезону 2024/25.

Канал Setanta Sports доступний в пакетах деяких операторів кабельного телебачення.

Дивитися онлайн матч Ліверпуль – Манчестер Сіті можна на платформах:

Setanta Sports

Megogo

Oll.tv

sweet.tv

Важливо! Доступ до трансляції матчів на кожній з цих OTT-платформ вимагає реєстрації і є платним в залежності від вартості пакету.