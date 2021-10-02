Игра между Ливерпулем и Манчестер Сити на стадионе "Энфилд" начнется в 18:30 в воскресенье, 3 октября.

К теме Футболист Динамо попал под прицел селекционеров Манчестер Сити

Ливерпуль – Манчестер Сити: где смотреть

Этот матч в Украине покажет канал Setanta Sports. Именно эта платформа обладает правами на показ матчей АПЛ, и недавно договор был продлен до сезона 2024/25.

Канал Setanta Sports доступен в пакетах некоторых операторов кабельного телевидения.

Смотреть онлайн матч Ливерпуль – Манчестер Сити можно на платформах:

Setanta Sports

Megogo

Oll.tv

sweet.tv

Важно! Доступ к трансляции матчей на каждой из этих OTT-платформ требует регистрации и является платным в зависимости от стоимости пакета.