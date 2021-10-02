Игра между Ливерпулем и Манчестер Сити на стадионе "Энфилд" начнется в 18:30 в воскресенье, 3 октября.
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Ливерпуль – Манчестер Сити: где смотреть
Этот матч в Украине покажет канал Setanta Sports. Именно эта платформа обладает правами на показ матчей АПЛ, и недавно договор был продлен до сезона 2024/25.
Канал Setanta Sports доступен в пакетах некоторых операторов кабельного телевидения.
Смотреть онлайн матч Ливерпуль – Манчестер Сити можно на платформах:
- Setanta Sports
- Megogo
- Oll.tv
- sweet.tv