Перемогу Ліверпулю принесли Коді Гакпо, Ендрю Робертсон і автоголом відзначився Гуго Буено. Тому на післяматчеву пресконференцію головний тренер переможців Юрген Клопп прийшов у чудовому настрої.

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Жодної зірковості від німецького тренера

На традиційний захід потрапили не лише представники ЗМІ, а й один із юних фанатів німецького спеціаліста. Хлопчик підійшов до Юргена та попросив дати йому автограф, на що Клопп люб'язно погодився.

Юний уболівальник завітав на пресконференцію у футболці голкіпера Ліверпуля Аліссона Беккера. Тому, окрім автографа у блокноті, попросив тренера "мерсисайдців" ще й залишити свій підпис на своїй футболці.

Клопп із гумором відреагував на два прохання фаната, назвавши його запитання найкращим на цьому спілкування із пресою. Що викликало сміх не лише у німецького тренера.

"Я на 100% упевнений, що це найкраще запитання на пресконференції", – відповів Клопп після першого прохання хлопчика.

Це я теж можу зробити. Друге найкраще питання на сьогодні. Краще вже не буде,

– відповів німець після другого прохання фаната.

Юний фанат "зробив" пресконференцію Клоппа: дивіться відео

Відзначимо, що ЗМІ сватали Клопп до керма збірної Німеччини. Але Юрген продовжує працювати на чолі Ліверпуля, готуючи команду до першого матчу групового раунду Ліги Європи. Підопічні німецького тренера 21 вересня зіграють проти ЛАСКа.

До слова. Юрген Клопп працює із Ліверпулем з жовтня 2015-го року. На чолі англійського клубу провів вже 436 матчів та здобув із "мерсисайдцями" 7 трофеїв. Також німця двічі поспіль називали найкращим тренером року на чолі Ліверпуля (із 2018 по 2020-й роки).