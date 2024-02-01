Ліверпуль мчить до чемпіонства: команда Клоппа переконливо обіграла Челсі з Мудриком – відео

У середу, 31 січня, на стадіоні "Енфілд" відбулося принципове англійське дербі між командами Ліверпуль та Челсі. Мерсисайдці не залишили шансів супернику, здобувши розгромну перемогу.

Ліверпуль – Челсі 4:1

Голи: Жота, 23, Бредлі, 29, Собослай, 65, Діас, 79 – Нкунку, 71

На минулому тижні головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп оголосив про свій відхід з команди наприкінці сезону. Втім, це не знімає завдання з футболістів здобути чемпіонство в АПЛ, пише 24 Канал.

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Ліверпуль розібрав Челсі на запчастини

Маурісіо Почеттіно залишив Михайла Мудрика на лаві запасних, довіривши місце на лівому фланзі атаки Рахіму Стерлінгу.

Підопічні Клоппа не стали відкладати справу на потім і з перших хвилин почали створювати моменти поблизу воріт Петровича. Сербському голкіперу вдалося зберегти ворота "сухими" лише до 23 хвилини. Форвард господарів Діогу Жота здійснив індивідуальний прохід, який завершив ударом у нижній кут воріт.

Через шість хвилин Бредлі подвоїв перевагу "синіх". Захисник Ліверпуля чітким ударом завершив атаку своєї команди.

Після перерви Почеттіно випустив на поле Мудрика, який замінив Мадуеке. На 51-й хвилині матчу українець міг вписати своє прізвище на табло стадіону, але м'яч після його удару полетів високо над поперечиною.

Натомість Ліверпуль так не марнував свої моменти. На 65-й хвилині поєдинку Бредлі виконав навіс у штрафний майданчик Челсі, де Собослай ударом головою відправив третій м'яч до сітки воріт Петровича.

Гості все ж зуміли відквитати один гол. Результативний удар на свій рахунок записав Нкуну. Проте на більше підопічні Почеттіно не спромоглися.

Фінальну крапку у протистоянні поставив вінгер Ліверпуля Луїс Діас, який скористався пасом Нуньєса. 4:1 – більш ніж переконлива перемога команди Клоппа.

Ліверпуль зміцнив своє лідерство в АПЛ. Мерсисайдці на п'ять очок випереджають Манчестер Сіті, який ще має гру в запасі.

Челсі міцно засіли в середині таблиці. Команда Мудрика у 22 матчах заробила 31 очко та займає 10-у сходинку.

Відеоогляд матчу Ліверпуль – Челсі