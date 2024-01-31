Минулого тижня Юрген Клопп оголосив про свій відхід з Ліверпуля. Німецький наставник залишить команду наприкінці сезону 2023-2024 після майже дев'яти років роботи.

До теми Екскоуч Шахтаря, непереможний Алонсо, Зідан чи Моуріньо: хто може очолити Ліверпуль після Клоппа

В мережі одразу набрала популярності тема наступного наставника "червоних". Головним фаворитом вважається екгравець Ліверпуля Хабі Алонсо, який нині тренує Баєр.

Персона іспанця стала приводом для дивної схеми від шахраїв. Поліція Таїланду попередила фанатів "червоних", що зловмисники зареєстрували в одній із соцмереж акаунт Алонсо і начебто навіть верифікували його.

В ній липовий Хабі звертається до вболівальників Ліверпуля з проханням переказати йому кошти у розмірі 8,5 доларів. Іспанець начебто вже готується очолити англійську команду і йому не вистачає грошей на авіаквиток до Англії.

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Що цікаво, акаунт Алонсо зверається до фанатів тайською мовою, якої сам тренер, скоріш за все, не знає. Поліція попередила фанатів, щоб вони утримались від допомоги шахраям. Відзначимо, що тренерська кар'єра Алонсо поки складається дуже вдало.

Минулого сезону іспанець вивів Баєр у Лігу Європи, а зараз лідирує з леверкузенцями у Бундеслізі, випереджаючи Баварію на два бали. При цьому команда Хабі є єдиною в Європі, яка ще не зазнавала поразок у поточній кампанії.