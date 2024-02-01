Ливерпуль – Челси 4:1

Голы: Жота, 23, Брэдли, 29, Собослай, 65, Диас, 79 – Нкунку, 71

На минувшей неделе главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп объявил о своем уходе из команды в конце сезона. Впрочем, это не снимает задачу с футболистов завоевать чемпионство в АПЛ, пишет 24 Канал.

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Ливерпуль разобрал Челси на запчасти

Маурисио Почеттино оставил Михаила Мудрика на скамейке запасных, доверив место на левом фланге атаки Рахиму Стерлингу.

Подопечные Клоппа не стали откладывать дело на потом и с первых минут начали создавать моменты вблизи ворот Петровича. Сербскому голкиперу удалось сохранить ворота "сухими" лишь до 23 минуты. Форвард хозяев Диогу Жота совершил индивидуальный проход, который завершил ударом в нижний угол ворот.

Через шесть минут Брэдли удвоил преимущество "синих". Защитник Ливерпуля четким ударом завершил атаку своей команды.

После перерыва Почеттино выпустил на поле Мудрика, который заменил Мадуэке. На 51-й минуте матча украинец мог вписать свою фамилию на табло стадиона, но мяч после его удара полетел высоко над перекладиной.

Ливерпуль такие моменты не транжирил. На 65-й минуте поединка Брэдли выполнил навес в штрафную площадь Челси, где Собослай ударом головой отправил третий мяч в сетку ворот Петровича.

Гости все же сумели отквитать один гол. Результативный удар на свой счет записал Нкуну. Однако на большее подопечные Почеттино не смогли.

Финальную точку в противостоянии поставил вингер Ливерпуля Луис Диас, который воспользовался пасом Нуньеса. 4:1 – более чем убедительная победа команды Клоппа.

Ливерпуль укрепил свое лидерство в АПЛ. Мерсисайдцы на пять очков опережают Манчестер Сити, который еще имеет игру в запасе.

Челси прочно засели в середине таблицы. Команда Мудрика в 22 матчах заработала 31 очко и занимает 10-ю строчку.

Видеообзор матча Ливерпуль – Челси