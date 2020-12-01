1 грудня Ліверпуль та Аякс зіграли у матчі групового етапу Ліги чемпіонів. Господарі поля здобули мінімальну перемогу.

Ліверпуль – Аякс 1:0

Гол: Джонс, 58

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Після чотирьох турів Ліверпуль лідирує в квартеті з 9 очками. Аякс і Аталанта ділять друге місце з 7 пунктами.

Напередодні очного протистояння команди провели матчі національних чемпіонатів. Ліверпуль не зміг на виїзді переграти Брайтон (1:1) і в турнірній таблиці англійської Прем'єр-ліги ділить перше місце з лондонським Тоттенхемом.

Що стосується Аякса, то в Ередивізії амстердамці розгромили в гостях Єммен (5:0). Після зіграних 10 турів "Аякс" лідирує в чемпіонаті Нідерландів, випереджаючи Вітесс на два пункти.

Аякс приємно здивував вболівальників у першому таймі, змусивши Ліверпуль пограти в якісь відрізки без м'яча. Однак, без голів на "Енфілді" у першій 45-хвилинці.

На 58-й хвилині підопічні Юргена Клоппа забили переможний м'яч у матчі. Вільямс з правого флангу зробив подачу в штрафну, Онана грубо помилився на виході з воріт – не дотягнувся до м'яча, а Джонс цим скористався, замкнувши дальню штангу.

Відео голу Джонса