Ліверпуль мінімально переміг Аякс та вийшов у плей-офф Ліги чемпіонів: відео
1 грудня Ліверпуль та Аякс зіграли у матчі групового етапу Ліги чемпіонів. Господарі поля здобули мінімальну перемогу.
Ліверпуль – Аякс 1:0
Гол: Джонс, 58
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- Після чотирьох турів Ліверпуль лідирує в квартеті з 9 очками. Аякс і Аталанта ділять друге місце з 7 пунктами.
- Напередодні очного протистояння команди провели матчі національних чемпіонатів. Ліверпуль не зміг на виїзді переграти Брайтон (1:1) і в турнірній таблиці англійської Прем'єр-ліги ділить перше місце з лондонським Тоттенхемом.
- Що стосується Аякса, то в Ередивізії амстердамці розгромили в гостях Єммен (5:0). Після зіграних 10 турів "Аякс" лідирує в чемпіонаті Нідерландів, випереджаючи Вітесс на два пункти.
Аякс приємно здивував вболівальників у першому таймі, змусивши Ліверпуль пограти в якісь відрізки без м'яча. Однак, без голів на "Енфілді" у першій 45-хвилинці.
На 58-й хвилині підопічні Юргена Клоппа забили переможний м'яч у матчі. Вільямс з правого флангу зробив подачу в штрафну, Онана грубо помилився на виході з воріт – не дотягнувся до м'яча, а Джонс цим скористався, замкнувши дальню штангу.
Відео голу Джонса
- Таким чином, Ліверпуль за тур до кінця групового етапу достроково гарантував собі місце в плей-офф Ліги чемпіонів.
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