1 декабря Ливерпуль и Аякс сыграли в матче группового этапа Лиги чемпионов. Хозяева поля одержали минимальную победу.

Ливерпуль – Аякс 1:0

Гол: Джонс, 58

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После четырех туров Ливерпуль лидирует в квартете с 9 очками. Аякс и Аталанта делят второе место с 7 пунктами.

Накануне очного противостояния команды провели матчи национальных чемпионатов. Ливерпуль не смог на выезде переиграть Брайтон (1:1) и в турнирной таблице английской Премьер-лиги делит первое место с лондонским Тоттенхэмом.

Что касается Аякса, то в Эредивизии амстердамцы разгромили в гостях Эммен (5:0). После сыгранных 10 туров "Аякс" лидирует в чемпионате Нидерландов, опережая Витесс на два пункта.

Аякс приятно удивил болельщиков в первом тайме, заставив Ливерпуль поиграть в какие-то отрезки без мяча. Однако, без голов на "Энфилде" в первой 45-минутке.

На 58-й минуте подопечные Юргена Клоппа забили победный мяч в матче. Уильямс с правого фланга сделал подачу в штрафную, Онана грубо ошибся на выходе из ворот – не дотянулся до мяча, а Джонс этим воспользовался, замкнув дальнюю штангу.

Видео гола Джонса