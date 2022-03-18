Плющенко виклав відео у своєму інстаграмі. У ньому він захоплювалося "спецоперацією в Україні" і називав її неминучою. М'яко кажучи, дуже недоречний лайк, якщо не називати його зрадницьким, повідомляє 24 канал.
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"Так, дійсно, я пишаюся своєю країною, своїми людьми, своїм народом, російським, росіянами. Я гордий, що я росіянин. В жодному разі я не радію, що відбувається в Україні, але це неминуча спеціальна операція. Всім миру, дякую", – сказав Плющенко.
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Українку вже засудили партнерки зі збірної Анастасія Архіпова та Таїсія Спесівцева. Дівчата послали Анастасію за російським військовим кораблем.
"Настю, ти знаєш місце розташування російського корабля", – написала у себе в інстаграмі дворазова чемпіонка України з фігурного катання серед юніорів Архіпова. Перепост зробила і її партнерка зі збірної Спесівцева.
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Що відомо про Шаботову
- У 2019 році дівчина змінила російське громадянство на українське і цієї зими навіть представляла нашу країну на Олімпіаді в Пекіні.
- Щоправда, після Ігор Шаботова не публікує нічого у соцмережах та за непідтвердженою інформацією вже покинула Україну.