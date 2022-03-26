Пара не завершує змагання
Українські фігуристи повідомили, що прийняли це рішення через "особисті причини". Вони стали уже другою парою з України, яка так зробила – Софія Голіченко та Артем Даренський також знялися після короткої програми.
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Останній місяць Назарова та Нікітін провели без підготовки і тренувань. Українська пара з Харкова, Олександрі вдалося раніше виїхати з рідного міста, а Максим понад три тижні перебував під обстрілами.
На чемпіонаті світу українці виступили у ритм-танці, уперше танцювали під нову музику і зробили це у тренувальній формі.
Їх виступ судді оцінили 16-м місцем, що дозволило Назаровій та Нікітіну пройти в фінал змагань. На лід вийшла 31 пара з різних країн.
За основу була взята пісня Джамали "1944", також була вставка "Ой у лузі червона калина" у виконанні Андрія Хливнюка.
- Максим Нікітін разом з Олександрою Назаровою виступають в танцях на льоду. Обидва раніше займались одиночним фігурним катанням, але у 2004 році змінили спеціалізацію та почали кататись разом.
- Вони представляли Україну на Олімпіаді у Пекіні.
- Нікітін та Назарова виступають на міжнародній серії Гран-прі - на одних із найпрестижніших змаганнях із фігурного катання.