Лише у кожного четвертого був справжній квиток: чому виник скандал з глядачами під час фіналу ЛЧ
Джерело:RMC Sport
Наприкінці травня відбувся фінал Ліги чемпіонів, де Реал вирвав перемогу у Ліверпуля. Для вболівальників матч запам'ятався скандальною організацією.
У Франції розповіли про нові деталі
Початок гри спершу перенесли на 15 хвилин, потім цей час збільшили. У кінцевому результаті гра розпочалася о 22:36.
До теми Це не має повторитись, – в УЄФА вибачилися за недбалу організацію Ліги чемпіонів
У Франції почали власне розслідування. Менеджер з питань безпеки "Стад Де Франс" розповів державним органам влади деталі щодо підроблених квитків та фанів, які їх не мали. За інформацією RMC Sport, 60% вболівальників, що перебували біля стадіону, взагалі не мали квитків.
Правоохоронні органи під час розслідування також виявили низку підроблених квитків, з якими фани намагалися потрапити на стадіон. Вони мали вигляд скриншотів з підробленим QR-кодом, фальшивих звичайних квитків, а також видрукуваних копій на папері.
За оцінкою менеджера з питань безпеки, лише у кожного четвертого вболівальника, який перебував поруч із входом на стадіон, квиток був справжнім.
Скандальний початок ЛЧ: деталі
- В УЄФА повідомили, що причиною проблем з турнікетами стали фальшиві квитки, які придбали фанати Ліверпуля. Тому виникла затримка, щоб власники дійсних перепусток зуміли безперешкодно потрапити на гру.
- Проте є одне "але", захисник Ліверпуля і збірної Шотландії Ендрю Робертсон заявив, що квиток, який він отримав у клубі, теж назвали фальшивим.
- Наразі в УЄФА триває розслідування щодо цього інциденту.
- Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманін звинуватив у хаосі перед початком фінального матчу головного тренера Ліверпуля Юргена Клоппа. Мовляв, той закликав вболівальників приїздити до Парижу навіть без квитків.
- У Ліверпуль відреагували на відповідну заяву та назвали її ганебною.
- Реал також звернувся з офіційною заявою до УЄФА.