Лише у кожного четвертого був справжній квиток: чому виник скандал з глядачами під час фіналу ЛЧ

Наприкінці травня відбувся фінал Ліги чемпіонів, де Реал вирвав перемогу у Ліверпуля. Для вболівальників матч запам'ятався скандальною організацією.

У Франції розповіли про нові деталі

Початок гри спершу перенесли на 15 хвилин, потім цей час збільшили. У кінцевому результаті гра розпочалася о 22:36.

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У Франції почали власне розслідування. Менеджер з питань безпеки "Стад Де Франс" розповів державним органам влади деталі щодо підроблених квитків та фанів, які їх не мали. За інформацією RMC Sport, 60% вболівальників, що перебували біля стадіону, взагалі не мали квитків.

Правоохоронні органи під час розслідування також виявили низку підроблених квитків, з якими фани намагалися потрапити на стадіон. Вони мали вигляд скриншотів з підробленим QR-кодом, фальшивих звичайних квитків, а також видрукуваних копій на папері.

За оцінкою менеджера з питань безпеки, лише у кожного четвертого вболівальника, який перебував поруч із входом на стадіон, квиток був справжнім.

Скандальний початок ЛЧ: деталі