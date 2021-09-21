У Ліонеля Мессі травма перед матчем ПСЖ – Манчестер Сіті в Лізі чемпіонів

Ліонель Мессі ризикує пропустити найближчі матчі французького ПСЖ. Зірковий аргентинський футболіст зазнав травми.

У Мессі забій кітски

34-річний Мессі не дограв матч чемпіонату Франції проти Ліона (2:1). Ліонеля замінили на 76 хвилині поєдинку, після чого футболіст відмовився потиснути руку наставнику ПСЖ Маурісіо Почеттіно.

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Французькі ЗМІ повідомляли, що Почеттіно замінив Мессі через ушкодження. Тепер же інформацію про травму Лео підтвердили у ПСЖ.

Ліонель пройшов МРТ, після чого був підтверджений забій кістки. Контрольне обстеження буде проведено через 48 годин.

Ліонель Мессі виходив на поле вже у трьох матчах за ПСЖ. Зірковий футболіст досі не відзначився жодною результативною дією за новий клуб.

Досі аргентинець відіграв тільки один повний матч за парижан у Лізі чемпіонів проти Брюгге (1:1).

Лео дебютував за ПСЖ 29 серпня у матчі Ліги 1 проти Реймса (0:2) і провів на полі майже пів години.

Мессі, ймовірно, не зіграє проти Метца 22 вересня. Уже 28 вересня у ПСЖ матч проти Манчестер Сіті у Лізі чемпіонів.