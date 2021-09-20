Аргентинець мав кілька можливостей, щоб відкрити рахунок своїм голам. У першому таймі він не реалізував вихід один на один з голкіпером після пасу п'ятою Неймара, а потім пробив зі штрафного в хрестовину.

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Мессі незадоволений рішенням Почеттіно

Нарешті, на 76-й хвилині Почеттіно вирішив зняти Ліонеля з гри, замінивши його на Хакімі. Таке рішення аргентинського тренера не дуже сподобалося зірковому новачкові. На пропозицію тренера потиснути руку Мессі відмовився.

Аргентинець виглядав незадоволеним, побачивши свій 30-й номер на табло четвертого арбітра, і проігнорував рукостискання Почеттіно, що стояв на брівці.

Після матчу тренер парижан пояснив своє рішення замінити Ліонеля.

"Я вирішив замінити Мессі, щоб убезпечити його від можливих травм. Попереду нас чекають важливі поєдинки, тому ми хочемо захистити його. Є рішення, які ми приймаємо на благо команди. Всі знають, що у нас багато хороших гравців, тому нам непросто вибирати між ними. Після матчу Мессі сказав, що нормально ставиться до своєї заміни", – заявив Почеттіно.

Нічия була б справедливим підсумком цієї зустрічі, але на другій компенсованій хвилині Мауро Ікарді приніс перемогу господарям.

Парі-Сен-Жермен продовжує лідирувати в чемпіонаті Франції з максимальними показниками – шість перемог у шести матчах.

Відео реакції Мессі на свою заміну