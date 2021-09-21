У Мессі травма

Ліонель Мессі покинув поле на 76 хвилині поєдинку з Ліоном (2:1). Заміна Мессі стала скандальною, адже футболіст не потиснув руку тренеру.

Дізнайтесь більше Мессі потрапив у перший скандал в ПСЖ, не потиснувши руку тренеру: що сталося

Як повідомляє Get French Football News з посиланням на L'Equipe, наставник ПСЖ Почеттіно замінив Мессі, адже аргентинець раніше отримав забій лівого коліна.

Тренер парижан прийняв рішення зняти Мессі з поєдинку проти Ліона через щільний графік матчів.

Повідомляється, що після матчу з Ліоном Мессі прибув на ранкове тренування накульгуючи. Футболіст нібито провів цілий день у кімнаті для відновлення і з командою не працював.

Почеттіно: Іноді рішення бувають позитивними, бувають – ні

Заміну Мессі після матчу прокоментував Почеттіно, інформує RMC Sport. За словами тренера, з футболістом все добре.

"Всі знають, що у нас багато дуже хороших гравців. Ми повинні робити вибір складу до виходу на поле, а потім в матчі, думаючи про те, що найкраще для команди і для кожного гравця.

Іноді рішення бувають позитивними, бувають – ні. Але саме тому тренер стоїть поруч з лавкою запасних, щоб приймати рішення. Це може подобатися, а може і не подобатися. Я запитав його, як він почувається. Він сказав, що з ним все в порядку, проблем немає", – сказав наставник ПСЖ.